НАБУ объявило в розыск нардепа Ярослава Дубневича. Фото:

https://racurs.ua/n188386-nabu-obyavilo-v-rozysk-nardepa-dubnevicha.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата та члена депутатської групи «За майбутнє" Ярослава Дубневича.

.

Відомство розшукує чинного нардепа за підозру в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Упродовж 2013−2017 років парламентар залучивши п’ятьох інших людей, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовцями Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ у Львівській області на загальну суму понад 2,155 млрд грн. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що Дубневич є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим фігурантам вже повідомляли про підозру у січні 2018 року та в серпні 2020 року.

Детективи кваліфікували дії нардепа за ч. 3 ст. 27 (організатор), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Дубневичу може загрожувати до 12 років тюрми.

У Бюро зазначили, що нардеп не прибув до НАБУ за повісткою для повідомлення йому про підозру. Наразі розв’язується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 12 жовтня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, який є підозрюваним у справі заволодіння аеропортом «Одеса».