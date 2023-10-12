Колишнього мера Одеси оголосили в розшук

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Олексій Костусєв, фото: «Думская»
Колишнього мера Одеси оголосили в розшукhttps://racurs.ua/ua/n188220-kolyshnogo-mera-odesy-ogolosyly-v-rozshuk.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва.
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Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52023000000000172 від 13.04.2023, Костусєва Олексія Олексійовича,
29.06.1954року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, — вказано в повідомленні.
Костусєв був міським головою Одеси у період з 2010 по 2013 роки.
За інформацією видання «Суспільне», Костусєв з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом «Одеса». За версією слідства, у 2011 році група людей реалізували схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. При цьому місто втратило контроль над ним та не отримувало прибутку.
Серед підозрюваних у цій справі, окрім Костусєва, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени — Борис Кауфман і Олександр Борухович.
Джерело: НАБУ, «Суспільне»
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