Трагедия в больнице Газы – Израиль опубликовал видео падение ракеты "Исламского джихада"

https://racurs.ua/n188408-tragediya-v-bolnice-gazy-izrail-opublikoval-video-padenie-rakety-islamskogo-djihada.html

Ракурс

Влада в Секторі Гази заявила, що внаслідок ізраїльського удару по лікарні в місті Газа загинули сотні людей. Йдеться про 300−800 загиблих — відповідно до різних джерел.

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Імовірна ракетна атака ізраїльтян відбулася в ході операції у відповідь на масовану наземну атаку армії ХАМАС на територію Ізраїлю.

Після поширення інформації про загибель сотень цивільних у госпіталі в Газі збройні сили Ізраїлю спершу зазначили, що «все ще з’ясовують усі деталі».

Надалі армія оборони Ізраїлю заявила, що удар по лікарні став наслідком невдалого ракетного залпу терористів ХАМАС (тобто що це їхня ракета впала на лікарню, замість полетіти по ізраїльській території).

МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли палестинське угруповання «Ісламський джихад» запустило ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.

У заяві ізраїльських військових йдеться, що вибуху в шпиталі передував ракетний залп у напрямку Ізраїлю, «який пройшов у безпосередній близькості від лікарні, коли вона була вражена».

Згідно з розвідувальною інформацією, отриманою з кількох наявних у нас джерел, відповідальність за невдалий обстріл лікарні несе організація Ісламський джихад, — йдеться у заяві.

Протести у світі

У багатьох країнах Близького Сходу і Північної Африки пройшли і де-не-де продовжуються великі пропалестинські маніфестації, приводом до яких став вибух у лікарні Аль-Іхла і загибель сотень, як кажуть палестинські власті, мирних громадян.

Уже у ніч на 18 жовтня хвиля безчинств охопила ряд країн.

Йорданія. Багатотисячна акція, натовп штурмував посольства США та Ізраїлю.

Єрусалим. Сутички у районі палестинського табору біженців з військовими.

Туреччина. Люди штурмували американську військову базу. Кидали каміння. У відповідь на них застосовували сльозогінний газ. У Стамбулі натовп пробрався до ізраїльського консульства, обстрілював феєрверками, влаштувати пожежу у дворі. Також розгромили ресторан «Макдональдз». Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Іран. Підняли чорний прапор на мавзолеї у місті Мешхеді. Це означає заклик до помсти чи війни.

Іспанія. В Барселоні — зіткнення пропалестинських демонстрантів та поліції.

Ліван. «Хезболла» оголосила середу «днем гніву» проти Ізраїлю. Закидали камінням посольство Франції у Бейруті.

Іран, Ірак, Ліван та інші арабські та мусульманські країни оголосили середу днем жалоби.

Реакція політиків

Йорданія після вибуху в лікарні Аль-Ахлі скасувала саміт президента США Джо Байдена з президентом Єгипту, головою Палестинської автономії та королем Йорданії.

Джо Байден летить до Ізраїлю, його літак повинен приземлитися о десятій ранку за місцевим часом. Байден проведе переговори з Ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху та членами уряду.

З приводу вибуху в лікарні Аль-Іхла висловилися лідери багатьох країн та міжнародних організацій. Арабські лідери, як правило, за ХАМАСом звинувачують в ударі по лікарні Ізраїль. Західні політики та керівники міжнародних організацій поки що не покладають провину ні на той, ні на інший бік.