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Ракурс
Российские выродки нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью, есть попадание в многоэтажку

Российские выродки нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью, есть попадание в многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)

18 окт 2023, 08:09
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Вночі росія завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому будинку в центральній частині міста.


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Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери.

Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку. На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

Згодом секретар міськради Куртєв повідомив, що в результаті терористичної атаки дві людини загинули і чотири постраждали, ще три вважаються зниклими безвісти

Источник: Ракурс


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