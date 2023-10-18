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Российские выродки нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью, есть попадание в многоэтажку
Российские выродки нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью, есть попадание в многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n188407-rossiyskie-vyrodki-nanesli-shest-raketnyh-udarov-po-zaporoju-est-popadanie-v-mnogoetajku-foto.htmlРакурс
Вночі росія завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому будинку в центральній частині міста.
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Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.
Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери.
Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку. На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.
Згодом секретар міськради Куртєв повідомив, що в результаті терористичної атаки дві людини загинули і чотири постраждали, ще три вважаються зниклими безвісти
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