Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

https://racurs.ua/ua/n188407-rosiyski-vyrodky-zavdaly-shist-raketnyh-udariv-po-zaporijju-ie-vluchannya-u-bagatopoverhivku-foto.html

Ракурс

Вночі росія завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому будинку в центральній частині міста.

.

Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери.

Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку. На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Згодом секретар міськради Куртєв повідомив, що в результаті терористичної атаки дві людини загинули і чотири постраждали, ще три вважаються зниклими безвісти