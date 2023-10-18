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Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2023, 08:09
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Вночі росія завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому будинку в центральній частині міста.


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Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери.

Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку. На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Російські виродки завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, є влучання у багатоповерхівку

Згодом секретар міськради Куртєв повідомив, що в результаті терористичної атаки дві людини загинули і чотири постраждали, ще три вважаються зниклими безвісти

Джерело: Ракурс


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