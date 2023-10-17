У світі спалахнули протести після вибуху у лікарні Гази

https://racurs.ua/ua/n188406-u-sviti-spalahnuly-protesty-pislya-vybuhu-u-likarni-gazy-foto-video.html

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У Йорданії після вибуху у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Ґази протестувальники підпалили та намагалися взяти штурмом посольство Ізраїлю.

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Охорона дипвідомства не дозволила протестувальникам потрапити всередину.

Люди виходять на вулиці в Єгипті, Тунісі, Йорданії, Сирії, Лівані, Ємені, Ірані та Палестині. До протестів по всьому світу закликав ХАМАС.

Тисячі людей й у Хевроні зараз виходять на демонстрації після атаки на лікарню Гази. Араби намагаються захопити поліцейські дільниці в Ізраїлі, чути стрілянину.

� Initial reports of protesters trying to breach the Israeli embassy in Amman in response to the reported strike on a hospital in Gaza pic.twitter.com/VgJTGJQ05y — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 17, 2023 Удар по лікарні, в якій знаходяться жінки, діти і ні в чому не винні мирні жителі, — це останній приклад ізраїльських атак, позбавлених найелементарніших людських цінностей. Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити це безпрецедентне злодіяння в Газі, — написав він.

Рада національної безпеки Ізраїлю рекомендувала громадянам країни терміново залишити Туреччину через загрозу терактів.

Попереднє розслідування ЦАХАЛ показало, що вибух у лікарні в Газі стався через невдалий запуск ракети ХАМАС

Про це повідомляє ізраїльський канал i24. Подробиці розслідування не наводяться.

Незадовго до вибуху в лікарні ХАМАС опублікував повідомлення про запуск ізраїльською Хайфою, але прильотів містом не зафіксовано.

Палестинське МОЗ стверджує, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні в Газі, при якому загинули 200−300 осіб.

У секторі Газа заявили про завдання ракетного удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі. Повідомлення МОЗ цитують CNN і The Times of Israel.

У міністерстві повідомили сотні людей під завалами. Сотні людей залишаються під завалами, заявив речник міністерства. За інформацією Al Jazeera, загинули щонайменше 500 людей.

Лідер Палестини Махмуд Аббас відмовився від участі у зустрічі завтра з президентом США Джо Байденом, королем Йорданії Абдаллою II та президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі.

США закликали Ізраїль дотримуватися «законів війни».