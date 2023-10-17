В мире вспыхнули протесты после взрыва в больнице Газы

https://racurs.ua/n188406-v-mire-vspyhnuli-protesty-posle-vzryva-v-bolnice-gazy-foto-video.html

Ракурс

У Йорданії після вибуху у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Ґази протестувальники підпалили та намагалися взяти штурмом посольство Ізраїлю.

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Охорона дипвідомства не дозволила протестувальникам потрапити всередину.

Люди виходять на вулиці в Єгипті, Тунісі, Йорданії, Сирії, Лівані, Ємені, Ірані та Палестині. До протестів по всьому світу закликав ХАМАС.

Тисячі людей й у Хевроні зараз виходять на демонстрації після атаки на лікарню Гази. Араби намагаються захопити поліцейські дільниці в Ізраїлі, чути стрілянину. тПро це повідомляє ізраїльський канал i24. Подробиці розслідування не наводяться.

� Initial reports of protesters trying to breach the Israeli embassy in Amman in response to the reported strike on a hospital in Gaza pic.twitter.com/VgJTGJQ05y — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 17, 2023

Незадовго до вибуху в лікарні ХАМАС опублікував повідомлення про запуск ізраїльською Хайфою, але прильотів містом не зафіксовано.

Палестинське МОЗ стверджує, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні в Газі, при якому загинули 200−300 осіб.

У секторі Газа заявили про завдання ракетного удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі. Повідомлення МОЗ цитують CNN і The Times of Israel.

У міністерстві повідомили сотні людей під завалами. Сотні людей залишаються під завалами, заявив речник міністерства. За інформацією Al Jazeera, загинули щонайменше 500 людей.

Лідер Палестини Махмуд Аббас відмовився від участі у зустрічі завтра з президентом США Джо Байденом, королем Йорданії Абдаллою II та президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі.

США закликали Ізраїль дотримуватися «законів війни».