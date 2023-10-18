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Российские танки горят под Бахмутом после встречи с дронами-камикадзе
Российские танки горят под Бахмутом после встречи с дронами-камикадзе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188422-rossiyskie-tanki-goryat-pod-bahmutom-posle-vstrechi-s-dronami-kamikadze-video.htmlРакурс
Під Бахмутом знову горять російські танки. Командування Сухопутних військ ЗСУ показало роботу зведеної групи паліїв російських бронемашин.
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Група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з ротою аеророзвідки обʼєднаної штурмової бригади «Лють» штурмового полку «Цунамі», групою «Шарк» 28-ї ОМБр та РЕБом 28 ОМБр знищили танк Т-80.
Крім того, українські бійці показали, як дроном уразили Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян.
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