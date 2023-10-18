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Ракурс
Российские танки горят под Бахмутом после встречи с дронами-камикадзе

Российские танки горят под Бахмутом после встречи с дронами-камикадзе (ВИДЕО)

18 окт 2023, 13:27
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Під Бахмутом знову горять російські танки. Командування Сухопутних військ ЗСУ показало роботу зведеної групи паліїв російських бронемашин.


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Група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з ротою аеророзвідки обʼєднаної штурмової бригади «Лють» штурмового полку «Цунамі», групою «Шарк» 28-ї ОМБр та РЕБом 28 ОМБр знищили танк Т-80.

Крім того, українські бійці показали, як дроном уразили Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян.

Источник: Ракурс


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