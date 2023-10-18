путин анонсировал полеты Миг-31 с «кинджалами» над Черным морем, фото: SPark

https://racurs.ua/n188428-mig-31-s-kindjalami-budut-postoyanno-patrulirovat-chernoe-more-putin.html

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Російський диктатор володимир путін заявив, що доручив розпочати «постійне патрулювання» у нейтральній зоні над Чорним морем літаками МіГ-31 із ракетами «Кинджал».

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Про це путін заявив, виступаючи перед журналістами у Пекіні сьогодні, 18 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Російський диктатор заявив, що це «не погроза» і додав, що «кинджали» мають дальність понад тисячу кілометрів.

Рішення про початок такого патрулювання путін мотивує тим, що США, на його думку, дедалі більше «втягуються в конфлікт» в Україні, а також направили до Середземного моря два авіаносні угруповання у зв’язку з конфліктом між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС.

Ми здійснюватимемо візуальний контроль, контроль за допомогою зброї за тим, що відбувається у Середземному морі, — заявив він.

При зльоті літака з «кинджалами» в Україні зазвичай оголошується повітряна тривога.