ВСУ уничтожили российский Су-25 на Запорожском направлении

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Самолет Су-25, фото: «РБК-Украина»
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На Запорізькому напрямку українські військові з Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» знищили російський штурмовик Су-25.
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.
Знищено ворожий літак Су-25, — вказано в повідомленні. — Також воїни ОСУВ «Таврія» продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.
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