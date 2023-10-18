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Ракурс
Самолет Су-25, фото: «РБК-Украина»

ВСУ уничтожили российский Су-25 на Запорожском направлении

18 окт 2023, 15:46
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На Запорізькому напрямку українські військові з Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» знищили російський штурмовик Су-25.


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Знищено ворожий літак Су-25, — вказано в повідомленні. — Також воїни ОСУВ «Таврія» продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

Источник: Ракурс


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