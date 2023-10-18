ВСУ уничтожили российский Су-25 на Запорожском направлении

Самолет Су-25, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n188427-vsu-unichtojili-rossiyskiy-su-25-na-zaporojskom-napravlenii.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку українські військові з Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» знищили російський штурмовик Су-25.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Знищено ворожий літак Су-25, — вказано в повідомленні. — Також воїни ОСУВ «Таврія» продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.