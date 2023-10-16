На Донетчине за неделю уничтожили уже три российских Су-25

Самолеты Су-25, фото: минобороны рф

https://racurs.ua/n188371-na-donetchine-za-nedelu-unichtojili-uje-tri-rossiyskih-su-25.html

Ракурс

Військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три російські літаки Су-25.

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Про це сьогодні, 16 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання, — зазначив він.

Загальні втрати ворога за цей період склали 472 особи. Також знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

чотири ББМ;

вісім артилерійських систем;

один засіб ППО;

літак Су-25;

13 БПЛА;

шість одиниць автомобільної техніки;

одну одиницю спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.