На Донеччині за тиждень знищили вже три російські Су-25

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Літаки Су-25, фото: міноборони рф
На Донеччині за тиждень знищили вже три російські Су-25https://racurs.ua/ua/n188371-na-donechchyni-za-tyjden-znyschyly-vje-try-rosiyski-su-25.htmlРакурс
Військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три російські літаки Су-25.
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Про це сьогодні, 16 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.
Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання, — зазначив він.
Загальні втрати ворога за цей період склали 472 особи. Також знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:
- чотири ББМ;
- вісім артилерійських систем;
- один засіб ППО;
- літак Су-25;
- 13 БПЛА;
- шість одиниць автомобільної техніки;
- одну одиницю спеціальної техніки.
Також знищено склад боєприпасів ворога.
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