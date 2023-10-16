Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Літаки Су-25, фото: міноборони рф

На Донеччині за тиждень знищили вже три російські Су-25

16 жов 2023, 21:57
999

Військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три російські літаки Су-25.


.

Про це сьогодні, 16 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання, — зазначив він.

Загальні втрати ворога за цей період склали 472 особи. Також знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • чотири ББМ;
  • вісім артилерійських систем;
  • один засіб ППО;
  • літак Су-25;
  • 13 БПЛА;
  • шість одиниць автомобільної техніки;
  • одну одиницю спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів