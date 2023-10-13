Сили оборони знищили російський Су-25 та БПЛА “Орлан-10”

https://racurs.ua/ua/n188266-syly-oborony-znyschyly-rosiyskyy-su-25-ta-bpla-orlan-10.html

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Збройні сили України знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

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Про це повідомили 13 жовтня у Генштабі.

Місцевість, у якій приземлили черговий бойовий літак росіян, не вказується.

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового. Окупанти завдали авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районі

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.