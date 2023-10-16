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Ракурс
На вокзалах запрацювали «пункти незламності», фото: «Укрінформ»

«Пункти незламності» почали працювати на вокзалах

16 жов 2023, 21:26
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В Україні на 96 залізничних вокзалах, зокрема у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові, запрацювали «пункти незламності».


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Про це сьогодні, 16 жовтня повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Тут завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що «Укрзалізниця» з жовтня почала поетапно відкривати «пункти незламності» на вокзалах. У них люди, зокрема, зможуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею, — розповів голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Джерело: Ракурс


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