«Пункти незламності» почали працювати на вокзалах

На вокзалах запрацювали «пункти незламності», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n188370-punkty-nezlamnosti-pochaly-pracuvaty-na-vokzalah.html

Ракурс

В Україні на 96 залізничних вокзалах, зокрема у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові, запрацювали «пункти незламності».

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Про це сьогодні, 16 жовтня повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Тут завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що «Укрзалізниця» з жовтня почала поетапно відкривати «пункти незламності» на вокзалах. У них люди, зокрема, зможуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.