Шмигаль анонсував перевірку «пунктів незламності» та укриттів

«Пункти незламності» перевірять, фото: «ПІК»

https://racurs.ua/ua/n185847-shmygal-anonsuvav-perevirku-punktiv-nezlamnosti-ta-ukryttiv.html

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«Пункти незламності» починають перевіряти в Україні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду — цим займається місцева влада.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це сьогодні, 4 серпня, під час засідання уряду.

Маємо бути готовими до всіх можливих сценаріїв, — зазначив Шмигаль. — Зокрема, за дорученням уряду вже мали розпочатись перевірки готовності «Центрів незламності» до цієї зими.

Місцева влада та інші відповідальні відомства мають вже зараз подбати, аби центи буди підготовлені та забезпечені усім необхідним. Це безпека та впевненість людей, — додав він.

Також Шмигаль повідомив, що Кабмін доручить провести повторні перевірки стану укриттів по Україні.

У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів, — зазначив він. — Пройшло більше як місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація.

За словами Шмигаля, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.