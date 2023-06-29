Армія рф завдала удару по Херсону. Фото: ОПУ

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Місто Херсон було обстріляне російською армією у четвер, 29 червня.

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Знову під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Під удар окупантів потрапили житлові будинки, медичний заклад, службовий автомобіль, а також міська школа, в котрій було розгорнуто «Пункт незламності». Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В Офісі генпрокурора зазначили, що близько 13.00 Херсон був обстріляний з російської артилерії. Було знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє осіб, ще двоє мирних мешканців були госпіталізовані з опіками.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 28 червня, росія обстріляла прикордонне село Вовчанські Хутори в Харківській області. Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців, які перебували біля своїх будинків.