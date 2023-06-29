Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия обстрела Херсона. Фото: Офис генпрокурора
Враг обстрелял «Пункт несокрушимости» в Херсоне, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n184605-vrag-obstrelyal-punkt-nesokrushimosti-v-hersone-est-pogibshie-foto-video.htmlРакурс
Місто Херсон було обстріляне російською армією у четвер, 29 червня.
.
Знову під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Під удар окупантів потрапили житлові будинки, медичний заклад, службовий автомобіль, а також міська школа, в котрій було розгорнуто «Пункт незламності». Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
В Офісі генпрокурора зазначили, що близько 13.00 Херсон був обстріляний з російської артилерії. Було знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє осіб, ще двоє мирних мешканців були госпіталізовані з опіками.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, 28 червня, росія обстріляла прикордонне село Вовчанські Хутори в Харківській області. Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців, які перебували біля своїх будинків.