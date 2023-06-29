Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрела Херсона. Фото: Офис генпрокурора

Враг обстрелял «Пункт несокрушимости» в Херсоне, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

29 июн 2023, 16:19
999

Місто Херсон було обстріляне російською армією у четвер, 29 червня.


.

Знову під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Під удар окупантів потрапили житлові будинки, медичний заклад, службовий автомобіль, а також міська школа, в котрій було розгорнуто «Пункт незламності». Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В Офісі генпрокурора зазначили, що близько 13.00 Херсон був обстріляний з російської артилерії. Було знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє осіб, ще двоє мирних мешканців були госпіталізовані з опіками.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 28 червня, росія обстріляла прикордонне село Вовчанські Хутори в Харківській області. Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців, які перебували біля своїх будинків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров