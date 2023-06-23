В Україні лише 77% укриттів придатні для використання, фото: 0462.ua

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В Україні придатні до використання укриття становлять 77% від загальної кількості бомбосховищ і здатні вмістити лише 43% населення.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Цифри дійсно невтішні. Тільки 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об'єктів укриття, які готові до прийняття громадян і для виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього, — зазначив він.

Тільки 43% нашого населення може укритися в цих 77% придатних укриттів, — наголосив міністр.

Клименко зазначив, що комісія з перевірки бомбосховищ працювала з 1 до 10 червня. МВС, Нацполіцією, ДСНС підготовлено реєстр усіх укриттів разом з фото, відео, указанням відповідальних осіб.

Усі керівники місцевих органів влади, військових адміністрацій, суб'єкти господарювання саме в поліції можуть подивитися, у якому стані і які укриття знаходяться на ввіреній ним території і відповідно вжити заходів, — пояснив міністр.

Він також повідомив, що на засіданні РНБО було внесено пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об'єктів укриття і до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.

Джерело: «Укрінформ»