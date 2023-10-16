Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n188369-izrayil-vidhylyv-prohannya-zelenskogo-vidvidaty-krayinu-na-znak-solidarnosti-zmi.html

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Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу, проте його запит було відхилено з мотивацією, що це «не на часі».

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Водночас ізраїльські чиновники відповіли, що Зеленський може здійснити візит пізніше. Про це повідомляє SkyNews з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що Зеленський сподівався відвідати Ізраїль разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Тепер очікується, що він включить Ізраїль до свого майбутнього європейського туру.

Водночас сьогодні, 16 жовтня, ввечері відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з російським диктатором володимиром путіним, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Прес-служба Нетаньягу наразі не коментує підсумки розмови. Згідно з повідомленнями прес-служба кремля, путін у розмові «наголосив на рішучому неприйнятті та засудженні будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, у тому числі жінки та діти», а також «поінформував про кроки, що робляться росією, з метою сприяння нормалізації обстановки».

Джерело: SkyNews