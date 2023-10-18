ЗСУ знищили російський Су-25 на Запорізькому напрямку

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Літак Су-25, фото: «РБК-Україна»
ЗСУ знищили російський Су-25 на Запорізькому напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n188427-zsu-znyschyly-rosiyskyy-su-25-na-zaporizkomu-napryamku.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку українські військові з Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» знищили російський штурмовик Су-25.
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.
Знищено ворожий літак Су-25, — вказано в повідомленні. — Також воїни ОСУВ «Таврія» продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.
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