ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2025 года

https://racurs.ua/n188471-es-prodlil-vremennuu-zaschitu-ukraincev-do-marta-2025-goda.html

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Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

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Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Нагадаємо, торік 4 березня Брюссель активував директиву про тимчасовий захист. Йдеться про механізм ЄС щодо забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє українцям користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема: