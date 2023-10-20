Байден: Цель путина и ХАМАСа – уничтожить соседнюю демократию

https://racurs.ua/n188477-bayden-cel-putina-i-hamasa-unichtojit-sosednuu-demokratiu.html

Ракурс

Президент США Джо Байден засудив дії палестинського угруповання ХАМАС і російського диктатора володимира путіна у своїй промові ввечері 19 жовтня. Американський лідер заявив, що напади на Ізраїль і повномасштабне вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

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ХАМАС і путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, — переконаний Байден.

Він попросив Конгрес докласти зусиль, щоб поставки необхідної для захисту Києва зброї не переривались, «щоб Україна могла припинити жорстокість» російського вторгнення.

Сьогодні Байден надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для «фінансування потреб американської національної безпеки, щоб підтримати наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну».

Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці, — наголосив президент США.

Він вказав, що якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати.

Якщо ми не зупинимо жагу путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною, — вважає Байден.

З його слів, коли терористи не розплачуються за терор, а диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії. Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати.

Нагадаємо, у зверненні Байден також сказав, що надішле до Конгресу «терміновий бюджетний запит», щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.