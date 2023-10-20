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Ракурс
Кулеба отреагировал на рукопожатие Орбана с путиным

Кулеба отреагировал на рукопожатие Орбана с путиным

20 окт 2023, 13:51
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на зустріч проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором, воєнним злочинцем, чийого арешту домагається Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, володимиром путіним у Китаї.


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Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з путіним, — коротко відповів Кулеба в інтерв’ю France 24.

На нещодавній зустрічі з президентом країни-агресора росії Орбан назвав загарбницьку війну рф «військовою операцією». путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю диктатора рф з лідером країни-члена Європейського Союзу, і першою з початку повномасштабної війни — члена НАТО.

У квітні 2022 року до Москви для зустрічі з Путіним приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер. Австрія є позаблоковою державою.

Нагадаємо, після перемовин путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників Північноатлантичного альянсу через зближенням Угорщини з рф.

Источник: Ракурс


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