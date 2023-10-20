СБУ совместно с хакерами сломали 30-миллионную базу российского Альфа-банка. Фото:

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Ракурс

База даних російського «Альфа-банку», який вважається однією з найвідоміших фінансових установ рф, було зламана.

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Власник фінустанови Михайло Фрідман підтвердив «дірки» у російській банківській системі. На злам, про який повідомили йому українські хакери, він відреагував словами: «Ну, что поделаешь». До атаки на російський банк також була причетна й Служба безпеки України. Про це 20 жовтня повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерела.

Пранкери навіть особисто додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому «благу звістку» про злам. А заодно — спитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні, — зазначив він.

Олігарх чомусь був не в гуморі та після недовгої розмови з хакерами кинув слухавку.

Зазначається, що база клієнтів «Альфа-банку» налічує 30 млн осіб.

Напередодні в мережі з’явилася інформація, що українські хакери зуміли зламати базу даних російського «Альфа-банку». У мережу злили дані власника банку Михайла Фрідмана, блогера та прибічника путінської диктатури Артемія Лебедєва та співака Тимура Юнусова (Тіматі), який також підтримує війну росії проти України.

Нагадаємо, влітку українські хакери оригінально «привітали» з професійним святом військових моряків вмс росії — внаслідок масової розсилки стався масовий витік конфіденційних даних окупантів.

Джерело: «Укрінформ»