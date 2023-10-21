Зеленский анонсировал участие Эрдогана в переговорах на Мальте

https://racurs.ua/n188534-zelenskiy-anonsiroval-uchastie-erdogana-v-peregovorah-na-malte.html

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом візьме участь у переговорах щодо української формули миру, який відбудеться на Мальті.

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Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію, повідомив 21 жовтня президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови.

Крім формули миру, Зеленський та Ердоган обговорили питання продовольчої безпеки. Зеленський сказав колезі, що, попри зрив росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору.

Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права, — написав Зеленський у своїх соццмережах.

Уранці 21 жовтня стало відомо, що Мальта ухвалила запит Офісу президента України на проведення зустрічі «Формула миру в Україні». Захід відбудеться 28 та 29 жовтня.

Проведення наступного тижня переговорів щодо формули миру на Мальті є найбільш конкретною підтримкою, яку така країна, як Мальта, може надати для того, щоб ситуація в Україні залишалася високо на міжнародному порядку денному, — заявив міністр закордонних справ Мальти Ян Борг.

Українську формулу миру представив президентом Зеленським на саміті «Великої двадцядки» 15 листопада 2022 року.

Вона складається з 10 пунктів і включає ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених та жителів України, вивезених на російську територію, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни.

Зеленський заявив, що війна має бути закінчена «справедливо і на основі статуту ООН та міжнародного права».

Він підкреслив, що для початку мирного процесу росія має вивести свої війська, виплатити компенсацію за збитки, завдані Україні, та визнати її територіальну цілісність.