Удары по Ливану и рейд на Западном берегу - что происходит за пределами Газы

https://racurs.ua/n188543-udary-po-livanu-i-reyd-na-zapadnom-beregu-chto-proishodit-za-predelami-gazy.html

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Основні події війни ХАМАС та Ізраїлю розгортаються у секторі Газа, але напруженість наростає як на північному кордоні з Ліваном, так і на сході на Західному Березі.

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У суботу, 21 жовтня, на півночі сталися щонайменше три інциденти. Ізраїльські військові повідомили, що авіація та сухопутні сили завдали ударів по позиціях, звідки у бік Ізраїлю було випущено ракети.

Ліванські території контролює підтримуване Іраном шиїтське угруповання «Хезболла». Суніти з палестинської ХАМАС сподіваються, що «Хезболла» відкриє другий фронт проти Ізраїлю.

Тим часом на Західному Березі продовжуються сутички палестинців та ізраїльтян. Західний Берег контролює помірна ФАТХ, яка має радикальні ісламісти з ХАМАС відвоювали іншу палестинську територію, Сектор Гази, півтора десятиліття тому.

У суботу ізраїльські військові здійснили рейд на Західному Березі. Метою був будинок заступника голови ХАМАС Салеха аль-Арурі, який живе в Лівані. В результаті було заарештовано його родичів та «десятки членів ХАМАС», повідомила ізраїльська армія.

Аль-Арурі є заступником лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Він провів майже 20 років у ізраїльських в’язницях і був звільнений у 2010 році в обмін на обіцянку виїхати у вигнання. З того часу аль-Арурі кілька разів звинувачували в організації нападів на Ізраїль.

21 жовтня Ізраїль запровадив повну блокаду сектора Ґази, повідомив речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.