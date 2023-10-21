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Удары по Ливану и рейд на Западном берегу - что происходит за пределами Газы
Удары по Ливану и рейд на Западном берегу — что происходит за пределами Газыhttps://racurs.ua/n188543-udary-po-livanu-i-reyd-na-zapadnom-beregu-chto-proishodit-za-predelami-gazy.htmlРакурс
Основні події війни ХАМАС та Ізраїлю розгортаються у секторі Газа, але напруженість наростає як на північному кордоні з Ліваном, так і на сході на Західному Березі.
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У суботу, 21 жовтня, на півночі сталися щонайменше три інциденти. Ізраїльські військові повідомили, що авіація та сухопутні сили завдали ударів по позиціях, звідки у бік Ізраїлю було випущено ракети.
Ліванські території контролює підтримуване Іраном шиїтське угруповання «Хезболла». Суніти з палестинської ХАМАС сподіваються, що «Хезболла» відкриє другий фронт проти Ізраїлю.
Тим часом на Західному Березі продовжуються сутички палестинців та ізраїльтян. Західний Берег контролює помірна ФАТХ, яка має радикальні ісламісти з ХАМАС відвоювали іншу палестинську територію, Сектор Гази, півтора десятиліття тому.
У суботу ізраїльські військові здійснили рейд на Західному Березі. Метою був будинок заступника голови ХАМАС Салеха аль-Арурі, який живе в Лівані. В результаті було заарештовано його родичів та «десятки членів ХАМАС», повідомила ізраїльська армія.
Аль-Арурі є заступником лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Він провів майже 20 років у ізраїльських в’язницях і був звільнений у 2010 році в обмін на обіцянку виїхати у вигнання. З того часу аль-Арурі кілька разів звинувачували в організації нападів на Ізраїль.
21 жовтня Ізраїль запровадив повну блокаду сектора Ґази, повідомив речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.
Ізраїль готовий перейти до наземної операції в Ґазі в той час, який він обере, і продовжуватиме її до досягнення цілей. Бійці ЦАХАЛ також готові до будь-якого сценарію, війська на півночі країни відповідають вогневою поразкою на атаки «Хезболли». При нападі ХАМАС було викрадено громадян 42 країн, ми не виключаємо звільнення заручників військовим шляхом. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що продовжує підготовку до очікуваного наземного наступу в секторі Газа, а останніми днями було схвалено плани розширення бойових дій. Наразі війська проводять навчання відповідно до затверджених оперативних планів, — заявив Хагарі.
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