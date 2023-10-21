Орбана снова занесло - Помощь Украине не в пользу народа Венгрии

https://racurs.ua/n188544-orbana-snova-zaneslo-pomosch-ukraine-ne-v-polzu-naroda-vengrii.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з путіним у Пекіні видав порцію скандальних заяв.

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Ми не приймаємо аргументу українців, які звучить так, що вони зараз жертвують собою заради нас. Це не вірно! Українці не жертвують собою заради Угорщини. Твердження, що українці зараз захищають європейську свободу, Європу чи Угорщину від Росії, не відповідає дійсності. Україна нас не боронить. Ми можемо захистити себе разом із НАТО. Наша безпека не забезпечується Україною, — сказав Орбан.

Він також сказав, що Будапешт допомагає Києву, бо це в його інтересах.

Ми допомагаємо тому, що коли люди в біді, ми маємо їм допомогти, якщо це не суперечить інтересам Угорщини. Саме тому ми допомагаємо, а не тому, що це в наших інтересах. І це зрозуміло! Допомога Україні не на користь народу Угорщини, а проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо це не суперечить інтересам Угорщини, — заявив Орбан.

Орбан переконує, що Угорщина не ставитиме інтереси України вище за власні.

Нагадаємо, цей політик зустрівся у Пекіні минулого тижня з кремлівським диктатором.