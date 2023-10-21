Саммит по палестино-израильскому конфликту провалился – участники не приняли совместное заявление

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У столиці Єгипту Каїрі відбувся «мирний саміт», спрямований на врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

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У ньому брали участь лідери, міністри закордонних справ та дипломати з десятків європейських, арабських та африканських країн. Ухвалити спільну підсумкову заяву вони не змогли, повідомляє Reuters.

Європейські лідери прибули до Каїра, заздалегідь знаючи, що не зможуть підписати проект спільної декларації, в якій не згадується право Ізраїлю на захист від ХАМАС, розповіли джерела The New York Times.

Як і будь-яка інша країна у світі, Ізраїль має право захищати себе та свій народ від терору, — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у своїй промові на саміті, додавши, що оборона має здійснюватися «у рамках міжнародного права». Послання, яке чує арабський світ, є гучним та ясним. Життя палестинців означають менше, ніж життя ізраїльтян. Наше життя має менше значення, ніж життя інших людей, — сказав король Йорданії Абдалла II.

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас сказав учасникам саміту, що палестинці «не будуть вигнані зі своєї землі». Своєю чергою, Франція закликала до створення гуманітарного коридору в Газу, що могло б призвести до припинення вогню.

Reuters зазначає, що Велика Британія та Німеччина закликали ізраїльських військових виявити стриманість, а Італія заявила, що важливо уникнути подальшої ескалації.

Від США на саміті був присутній лише тимчасовий повірений у справах США у Єгипті, який публічно на зустрічі не виступав. Голова Євроради Шарль Мішель наголошував, що головною метою саміту було «вислухати одне одного».

Представників Ізраїлю на саміті не було. Reuters та The New York Times не уточнюють, чи запрошували представників країни на цю зустріч. При цьому газета Haaretz писала, що ізраїльські політики «ясно дали зрозуміти», що не братимуть участі у саміті.

Нагадаємо, бойовики руху «Хамас» вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони випустили тисячі ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Бойовики також захопили заручників. Армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по сектору Газа.

14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що готова розширити військові дії проти угруповання ХАМАС, яке напало на країну. За інформацією Bloomberg і The Wall Street Journal, влада США та Євросоюзу закликала Ізраїль відкласти наземну операцію в секторі Газа, щоб провести переговори про звільнення людей, яких бойовики ХАМАС взяли у заручники під час нападу на Ізраїль.