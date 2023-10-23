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москва недовольна белорусским ВПК, фото: rg.ru
Российские кураторы обвиняют беларусь в срыве поставок оплаченной военной техники — ЦНСhttps://racurs.ua/n188588-rossiyskie-kuratory-obvinyaut-belarus-v-sryve-postavok-oplachennoy-voennoy-tehniki-cns.htmlРакурс
У білорусі куратори з фсб, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для російської армії.
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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що у рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку аби притягнути до відповідальності причетних.
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