москва недовольна белорусским ВПК, фото: rg.ru

https://racurs.ua/n188588-rossiyskie-kuratory-obvinyaut-belarus-v-sryve-postavok-oplachennoy-voennoy-tehniki-cns.html

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У білорусі куратори з фсб, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для російської армії.

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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку аби притягнути до відповідальності причетних.