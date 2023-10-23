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Ракурс
москва недовольна белорусским ВПК, фото: rg.ru

Российские кураторы обвиняют беларусь в срыве поставок оплаченной военной техники — ЦНС

23 окт 2023, 12:37
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У білорусі куратори з фсб, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для російської армії.


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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку аби притягнути до відповідальності причетних.

Источник: Ракурс


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