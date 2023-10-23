От разрушенного россиянами дома в Мариуполе осталась только шахта лифта

https://racurs.ua/n188596-ot-razrushennogo-rossiyanami-doma-v-mariupole-ostalas-tolko-shahta-lifta-foto.html

Ракурс

Шахта ліфта — останній спогад про життя цілої багатоповерхівки у Маріуполі.

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У мережі опублікували відео руїн захопленого російськими нацистами українського міста на Азовському морі. Від будинку, зруйнованого росіянами, залишилася тільки шахта ліфта.

Якось такі фото пробивають психічну оборону. Чи можна ще більше ненавидіти росіян — не знаю. Вони всі, абсолютно всі мають заплатити за все це. Без виключень, — прокоментував фото, яке опублікував, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Головне, що Маріуполь втратив за рік, — це понад 25 тис. мешканців. Андрющенко раніше писав, що рашисти викрали приблизно 1,3 тис. дітей.

У Маріуполі зруйновані щонайменше 60% багатоповерхівок і не менше 40% приватних будинків. Це будинки, які навіть візуально не підлягають відновленню. Загалом 90% всього житлового фонду має ознаки потрапляння снарядів того чи іншого виду артилерії й тому відсоток справжній можна буде встановити, якщо просто на них подивитись.

Цілком можливо, що житлова інфраструктура, що не підлягає відновленню, може складати: до 90% багатоповерхівок і до 60% — у приватному секторі. Але це цифри умовні, наголошує радник мера.