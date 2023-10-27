США ударили по военным объектам в Сирии, связанным с Ираном

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Міністерство оборони США повідомило про завдання повітряних ударів по двох військових об'єктах на сході Сирії, пов’язаних з іранським Корпусом вартою ісламської революції та спорідненими йому угрупованнями.

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Атаку було здійснено у відповідь на низку нападів на американські військові бази в Сирії та Іраку, скоєних за останній тиждень.

Ці високоточні удари здійснені з метою самооборони я є відповіддю на серію атак, що тривають і в основному, безуспішних проти особового складу США в Іраку і Сирії, які робляться з 17 жовтня воєнізованими угрупованнями, пов’язаними з Іраном, — заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, удари санкціонував президент США Джо Байден.

Подібні атаки іранських поплічників проти особового складу США неприйнятні і мають бути припинені, — заявив Остін, вкотре попередивши, що у разі їхнього продовження США не зупиняться перед тим, щоб вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх громадян.

На тлі зростання напруженості в регіоні, викликаного протистоянням Ізраїлю та палестинського угруповання ХАМАС, обстріли американського контингенту в Іраку та Сирії, що мали раніше епізодичний характер, помітно посилилися останніми днями.

Війська США та їхніх союзників були обстріляні не менше 12 разів в Іраку та чотири рази — у Сирії. Поранення, переважно незначні, отримали загалом близько 20 американських військових.

За словами Остіна, американські авіаудари не означають зміни у підході до конфлікту Ізраїлю та ХАМАСу.