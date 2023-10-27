ПВО отчиталось о ночной работе по "шахедам"

https://racurs.ua/n188721-pvo-otchitalos-o-nochnoy-rabote-po-shahedam.html

Ракурс

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.