Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО отчиталось о ночной работе по "шахедам"

ПВО отчиталось о ночной работе по «шахедам»

27 окт 2023, 08:52
999

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.


.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров