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ППО відзвітувала про нічну роботу по "шахедах"
ППО відзвітувала про нічну роботу по «шахедах»https://racurs.ua/ua/n188721-ppo-vidzvituvala-pro-nichnu-robotu-po-shahedah.htmlРакурс
У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.
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В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.
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