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Ракурс
ППО відзвітувала про нічну роботу по "шахедах"

ППО відзвітувала про нічну роботу по «шахедах»

27 жов 2023, 08:52
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У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.


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В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Джерело: Ракурс


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