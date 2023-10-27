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Ракурс
Російські виродки розбили пожежну частину в Ізюмі

Російські виродки розбили пожежну частину в Ізюмі (ФОТО)

27 жов 2023, 08:19
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У ніч проти 27 жовтня росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.


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Вісім рятувальників постраждало. Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Крім того, було влучання біля Вознесенська на Миколаївщині. Там після опівночі зафіксовано удари «шахедами». Пожежу локалізували тільки о 6.00. Без постраждалих.

При цьому два шахеди збили, інформують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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