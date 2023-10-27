Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские выродки разбили пожарную часть в Изюме

Российские выродки разбили пожарную часть в Изюме (ФОТО)

27 окт 2023, 08:19
999

У ніч проти 27 жовтня росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.


.

Вісім рятувальників постраждало. Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Крім того, було влучання біля Вознесенська на Миколаївщині. Там після опівночі зафіксовано удари «шахедами». Пожежу локалізували тільки о 6.00. Без постраждалих.

При цьому два шахеди збили, інформують в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров