Российские выродки разбили пожарную часть в Изюме

https://racurs.ua/n188720-rossiyskie-vyrodki-razbili-pojarnuu-chast-v-izume-foto.html

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У ніч проти 27 жовтня росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

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Вісім рятувальників постраждало. Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Крім того, було влучання біля Вознесенська на Миколаївщині. Там після опівночі зафіксовано удари «шахедами». Пожежу локалізували тільки о 6.00. Без постраждалих.

При цьому два шахеди збили, інформують в ОВА.