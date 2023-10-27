Ракурсhttps://racurs.ua/
Орбан и Фицо заблокировали помощь Украине на 50 млрд евро
Орбан и Фицо заблокировали помощь Украине на 50 млрд евроhttps://racurs.ua/n188727-orban-i-fico-zablokirovali-pomosch-ukraine-na-50-mlrd-evro.htmlРакурс
Угорщина й Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро.
.
Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює", а словацький колега Роберт Фіцо послався на проблеми корупції в Україні. Про це пишуть Politico та Reuters.
Водночас президент Литви Науседа сказав, що запропонованих 50 млрд євро для України — недостатньо. За словами прем'єрки Естонії, окрім підтримки України, мають зрости спільні витрати для поліпшення обороноздатності ЄС.
До кінця року ЄС має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2024−2027 роки, що включає й виділення коштів Україні. Але для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Держави погодилися продовжити консультації.
Європарламент схвалив резолюцію з перегляду бюджету на 2021−2027 роки, який, зокрема, передбачає створення спецфонду для України в 50 млрд.
У документі сказано, що перегляд бюджету повинен бути сфокусований на масштабних наслідках російської агресії проти України.
Нагадаємо, ЄС улітку цього року почав готувати пакет фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро.
Ця пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати пріоритетні потреби у відновленні. Вона є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС та охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки.
Гроші мали виплатити за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...