Орбан и Фицо заблокировали помощь Украине на 50 млрд евро

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Ракурс

Угорщина й Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро.

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Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює", а словацький колега Роберт Фіцо послався на проблеми корупції в Україні. Про це пишуть Politico та Reuters.

Водночас президент Литви Науседа сказав, що запропонованих 50 млрд євро для України — недостатньо. За словами прем'єрки Естонії, окрім підтримки України, мають зрости спільні витрати для поліпшення обороноздатності ЄС.

До кінця року ЄС має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2024−2027 роки, що включає й виділення коштів Україні. Але для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Держави погодилися продовжити консультації.