Германия перебросила более тысячи военных на Ближний Восток

https://racurs.ua/n188773-germaniya-perebrosila-bolee-tysyachi-voennyh-na-blijniy-vostok.html

Ракурс

Берлін перекинув понад тисячу військовослужбовців Бундесверу на Близький Схід з метою проведення можливої евакуації громадян Німеччини з Ізраїлю.

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Про це повідомляє видання DW.

Переважна більшість німецьких військових наразі перебувають на Кіпрі. Військовий контингент практично готовий до негайного розгортання.

Тиждень тому міністерство оборони ФРН оголосило про плани посилити власні можливості реагування в регіоні. З цією метою на Кіпрі створили штаб планування та управління можливою евакуацією населення.

Також на острові перебувають у стані готовності підрозділи спеціального призначення ВМС Німеччини, а до Йорданії перекинули Командування сил спеціального призначення.

На Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.