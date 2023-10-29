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Защитники Украины ликвидировали более 299 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

660 российских вояк ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2023, 08:11
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 299 тис. 80 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 175 танків;
  • 9 тис. 758 бойових броньованих машин;
  • 7 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
  • 834 одиниці РСЗВ;
  • 558 одиниць засобів ППО;
  • 320 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 399 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 544 крилаті ракети;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 532 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 12 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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