Защитники Украины ликвидировали более 299 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n188787-660-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 299 тис. 80 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 660 осіб. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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