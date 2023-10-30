Найден ее череп — Президент Израиля заявил, что 22-летней немке ХАМАС отрубил голову

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Ракурс

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтервʼю BILD підтвердив загибель 22-річної німкені Шани Люк, яку 7 жовтня викрали бойовики ХАМАС.

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За його словами, дівчину впізнали за черепом. Їй відрубали голову і катували. Герцог додав, що приблизно 40 трупів досі не ідентифіковані, оскільки вони або понівечені або спалені.

Відео з Шаною Люк облетіло соцмережі в перший день атаки ХАМАС. Її викрали з музичного фестивалю і вивезли до сектору Гази в кузові автівки. Судячи з відео у дівчини були тяжкі переломи ніг і пробита голова. Озброєні чоловіки поклали на неї ноги, а натовп навколо обплював.

⚠️Shani Louk est morte⚠️



Allemagne��: Otage du #Hamas: la famille annonce la mort de Shani Louk sur Instagram. Shani Louk participait à la fête techno, dans le sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza, où des commandos du Hamas ont tué environ 260 personnes. @BILD �️… pic.twitter.com/N4KTCVkxOi — L'information 24/7�� (@Linfo24 7 ) October 30, 2023 Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство та загибель Шані Люк підтверджено. Знайдено її череп, — сказав президент Ізраїлю. — Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сім’ї.

Нагадаємо, терористи викрали дівчину 7 жовтня. Пізніше в мережі розповсюдили відео зі знущаннями з) Шані Лук. Потім у ЗМІ з’явилася інформація, що Шані у тяжкому стані нібито лікували у шпиталі Гази.