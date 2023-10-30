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Найден ее череп — Президент Израиля заявил, что 22-летней немке ХАМАС отрубил голову

Найден ее череп — Президент Израиля заявил, что 22-летней немке ХАМАС отрубил голову (ФОТО)

30 окт 2023, 15:50
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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтервʼю BILD підтвердив загибель 22-річної німкені Шани Люк, яку 7 жовтня викрали бойовики ХАМАС.


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За його словами, дівчину впізнали за черепом. Їй відрубали голову і катували. Герцог додав, що приблизно 40 трупів досі не ідентифіковані, оскільки вони або понівечені або спалені.

Відео з Шаною Люк облетіло соцмережі в перший день атаки ХАМАС. Її викрали з музичного фестивалю і вивезли до сектору Гази в кузові автівки. Судячи з відео у дівчини були тяжкі переломи ніг і пробита голова. Озброєні чоловіки поклали на неї ноги, а натовп навколо обплював.

Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство та загибель Шані Люк підтверджено. Знайдено її череп, — сказав президент Ізраїлю. — Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сім’ї.

Нагадаємо, терористи викрали дівчину 7 жовтня. Пізніше в мережі розповсюдили відео зі знущаннями з) Шані Лук. Потім у ЗМІ з’явилася інформація, що Шані у тяжкому стані нібито лікували у шпиталі Гази.

Источник: Ракурс


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