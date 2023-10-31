МИД Британии: ХАМАС должен позволить иностранцам покинуть Газу

https://racurs.ua/n188859-mid-britanii-hamas-doljen-pozvolit-inostrancam-pokinut-gazu.html

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Бойовики палестинського угруповання ХАМАС повинні дозволити іноземним громадянами покинути Сектор Газа. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Про це британський дипломат написав у Twitter.

Глава МЗС Сполученого Королівства зазначив, що Лондон намагається домовитися про паузу в бойових діях у Секторі Газа, щоб доставити більше гуманітарної допомоги в регіон. Він наголосив, що безпека британських громадян є абсолютним пріоритетом для уряду.

ХАМАС має дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази. Ми тісно координуємося з Єгиптом та Ізраїлем, щоби британці могли виїхати якнайшвидше, — заявив Клеверлі.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано напали на Ізраїль. 27 жовтня Єрусалим почав посилено атакувати Газу. В Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції. Підконтрольну ХАМАСу територію атакують не лише за допомогою наземних сил — для цього також залучають авіацію та флот.

Водночас влада Кіпру має намір подвоїти кількість місць у найбільшому таборі для біженців, готуючись до напливу людей у разі ескалації кризи на Близькому Сході.