Российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии. Фото:

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Ракурс

Російський вертоліт порушив повітряний простір Японії.

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Інцидент трапився сьогодні, 31 жовтня. Гелікоптер був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході острова Хоккайдо близько 12.44 за місцевим часом. Армія Японії піднімала винищувачі у відповідь на вторгнення. Про це повідомило видання Kyodo News.

Японія через цей інцидент вже висловила рішучий протест російській федерації через цей інцидент.

Зазначається, що російські гелікоптери вже не вперше незаконно входять у японський повітряний простір. Таке, зокрема, відбулося у березні минулого року після того, як Токіо почав запроваджувати санкції проти рф.

Нагадаємо, після вторгнення рф в Україну Японія підтримує український народ. Токіо не лише передавав Києву різноманітну допомогу, але й приймав поранених українських захисників приймуть у японських госпіталях. Також Японія запроваджує санкції проти російської федерації.

Джерело: Kyodo News