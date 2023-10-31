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ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян. Фото:

ВСУ разгромили батальон мобилизованных из Чувашии (ВИДЕО)

31 окт 2023, 18:20
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Російський батальйон мобілізованих із Чувашії був знищений внаслідок влучання ракети HIMARS.


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Колона техніки першого батальйону 1251-го мотострілецького полку Збройних сил росії потрапила під ракетний удар ЗСУ у неділю, 29 жовтня. Батальйон «Атал», який складався із мобілізованих жителів Чувашії, зазнав великих втрат — 120 окупантів загинули або дістали поранення. Повністю знищено десяток автомобілів. Про це повідомив Telegram-канал «Бутусов Плюс» із посиланням на російські медіа.

Зокрема, Telegram-канал «Сердитая Чувашия» опублікував відео із урадженою ворожою технікою. На кадрах можна помітити знищені вантажівки «КАМАЗ» та автомобілі «УАЗ».

Також у мережі опублікували кадри відправки мобілізованих жителів Чувашії до України в складі російської армії в 2022 році.

Офіційної інформації про втрати окупантів наразі немає.

Нагадаємо, 29 жовтня 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» показала відео роботи по ворожій колоні поблизу Авдіївки. Тоді вогнем накрили російські танки та бойові машини піхоти.

Источник: Ракурс


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