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ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян. Фото:
ЗСУ розгромили батальйон мобілізованих із Чувашії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188879-zsu-rozgromyly-batalyon-mobilizovanyh-iz-chuvashiyi-video.htmlРакурс
Російський батальйон мобілізованих із Чувашії був знищений внаслідок влучання ракети HIMARS.
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Колона техніки першого батальйону 1251-го мотострілецького полку Збройних сил росії потрапила під ракетний удар ЗСУ у неділю, 29 жовтня. Батальйон «Атал», який складався із мобілізованих жителів Чувашії, зазнав великих втрат — 120 окупантів загинули або дістали поранення. Повністю знищено десяток автомобілів. Про це повідомив Telegram-канал «Бутусов Плюс» із посиланням на російські медіа.
Зокрема, Telegram-канал «Сердитая Чувашия» опублікував відео із урадженою ворожою технікою. На кадрах можна помітити знищені вантажівки «КАМАЗ» та автомобілі «УАЗ».
Також у мережі опублікували кадри відправки мобілізованих жителів Чувашії до України в складі російської армії в 2022 році.
Офіційної інформації про втрати окупантів наразі немає.
Нагадаємо, 29 жовтня 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» показала відео роботи по ворожій колоні поблизу Авдіївки. Тоді вогнем накрили російські танки та бойові машини піхоти.
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