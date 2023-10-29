Роботу по ворожій колоні поблизу Авдіївки показала 55 оабр "Запорізька Січ"

https://racurs.ua/ua/n188816-robotu-po-vorojiy-koloni-poblyzu-avdiyivky-pokazala-55-oabr-zaporizka-sich.html

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Роботу по ворожій колоні поблизу Авдіївки показала 55 окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ».

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На відео, яке оприлюднила 29 жовтня прес-служба Сухопутних військ ЗСУ, зафіксовано удар артилерії ЗСУ по російських танках та БМП.

У результаті коригованого з повітря удару українські артилеристи знищили щонайменше три одиниці техніки ворога.