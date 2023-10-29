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Работу по вражеской колонне близ Авдеевки показала 55 оабр "Запорожская Сечь"
Работу по вражеской колонне близ Авдеевки показала 55 оабр «Запорожская Сечь» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188816-rabotu-po-vrajeskoy-kolonne-bliz-avdeevki-pokazala-55-oabr-zaporojskaya-sech-video.htmlРакурс
Роботу по ворожій колоні поблизу Авдіївки показала 55 окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ».
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На відео, яке оприлюднила 29 жовтня прес-служба Сухопутних військ ЗСУ, зафіксовано удар артилерії ЗСУ по російських танках та БМП.
У результаті коригованого з повітря удару українські артилеристи знищили щонайменше три одиниці техніки ворога.
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