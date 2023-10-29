США создали для Украины гибридные системы ПВО, сочетающие американские и советские компоненты

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США розробило системи ППО, в яких західне озброєння поєднується з радянськими компонентами, які все ще використовуються в Україні.

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Про це 29 жовтня написала The New York Times. Видання цитує заступника міністра оборони з питань політики щодо росії, України та Євразії Лору Купер.

Йдеться про радянські пускові установки «Бук», які адаптовані використовувати американські ракети Sea Sparrow, та радянські радари, які будуть використовуватися з американськими ракетами Sidewinder. Також було адаптовано ракетний комплекс Hawk часів Холодної війни — цього тижня його було вперше застосовано на полі бою в Україні.

Протягом останніх кількох місяців гібридні засоби ППО проходили випробування на військових базах у США та восени цього року мають бути поставлені в Україну, повідомили американські офіційні особи.

За словами Купер, такі гібридні системи ППО, також відомі під назвою FrankenSAM, «сприяють усуненню критичних прогалин у системі протиповітряної оборони України, а це найважливіше завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною».

За останні 20 місяців Захід поставив Україні цілу низку засобів ППО, включаючи сучасні системи Patriot та IRIS-T, танки, оснащені зенітними знаряддями, та понад 2 тис. ракет Stinger.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його уряд поставить Україні ще три системи ППО, включаючи один комплекс Patriot, у рамках так званого «зимового пакета» вартістю 1,5 млрд дол.

У четвер адміністрація президента Джо Байдена оголосила про виділення Україні ще одного пакету військової допомоги на 150 млн дол., що включає додаткові боєприпаси для трьох видів систем ППО — у тому числі ракети Sidewinder для одного із ЗРК FrankenSAM.

Минулого року українська влада звернулася до союзників із проханням знайти резерви ракет для близько 60 радянських пускових установок та радарів «Бук», які простоювали в арсеналі Києва. Знаючи, що Заходу буде складно отримати боєприпаси російського виробництва, Україна запропонувала переобладнати ці пускові установки під зенітні ракети натовського калібру, передані США.

Аналітик з питань оборони з вашингтонського Інституту Хадсона Кан Касапоглу вважає, що така адаптація радянської зброї з сучаснішими західними ракетами — це добрий спосіб допомогти Україні «зберегти свій арсенал для майбутньої довгої війни».

За словами Касапоглу, це також «дає можливість застосувати на практиці зброю, яка припадає пилом на складах країн НАТО».