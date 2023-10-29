США предупредили Израиль о возможном вреде гражданскому населению в Секторе Газа

https://racurs.ua/n188814-ssha-predupredili-izrail-o-vozmojnom-vrede-grajdanskomu-naseleniu-v-sektore-gaza.html

Ракурс

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван виступив у кількох програмах на американських телеканалах і говорив про відповідальність Ізраїлю за захист мирного населення Гази.

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В ефірі CNN Салліван заявив, що уряд та армія Ізраїля «мають використовувати всі можливі засоби, доступні їм, щоб розрізняти ХАМАС — терористів, які представляють законну військову мету, — цивільних осіб, які не є законною метою».

У програмі This Week на каналі ABC Салліван зазначив, що ХАМАС «ховається за цивільним населенням, що накладає додатковий тягар на Ізраїль, щоб диференціювати між терористами та безневинними цивільними особами, однак це не применшує їхньої [Ізраїлю] відповідальності згідно з міжнародним гуманітарним правом та правом. законам війни за те, щоб робити все, що в їх силах, для захисту цивільного населення».

В інтерв’ю CNN Салліван також повідомив, що ХАМАС перешкоджає виїзду з Гази іноземних, у тому числі американських громадян — не заручників, захоплених 7 жовтня, а тих, хто був там добровільно в момент нападу на Ізраїль.

За словами Саллівана, ХАМАС висунув «низку вимог», які він не може розкривати публічно, і зараз із цього питання йдуть «переговори».

Бої з ХАМАС на півночі Сектора Гази

Ізраїльські військові повідомляють про зіткнення з бойовиками ХАМАС у секторі Газа, на півночі території.

У своєму телеграм-каналі Армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує «наземні операції в північній частині сектора Газа» і що в секторі Газа відбулися сутички з бойовиками ХАМАС, які відкрили вогонь ізраїльським військовим.

Були знищені терористи, які стріляли по ізраїльським солдатам, а також терористи, впізнані на узбережжі в секторі Газа в районі Зикима, — повідомила Армія оборони Ізраїлю 29 жовтня.

Зікім — кібуц на півдні Ізраїлю, розташований за кілька кілометрів від Сектора Гази.

Раніше в телеграм-каналі бойового крила ХАМАС «Бригади аль-Кассам» з’явилося повідомлення про зіткнення з ізраїльськими військами в районі Бейт-Лахії на півночі сектора Газа, і було заявлено, що там було влаштовано засідку.