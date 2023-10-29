В Махачкале охотятся на евреев

https://racurs.ua/n188813-v-mahachkale-ohotyatsya-na-evreev-video.html

Ракурс

У Махачкалі, столиці російського Дагестану, місцеві мешканці почали громити місцевий аеропорт, щоб «знайти євреїв».

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Незадовго до початку «штурму» там приземлився літак з Ізраїля, у якому, ймовірно, прилетіли громадяни рф, які знаходилися в країні до початку війни з ХАМАСом.

Будівлю повністю перекрили, а у всіх пасажирів перевіряють паспорти. Поліція і влада не заважають цим особам громити аеропорт, повідомляють росЗМІ.

Протестувальники чекали на пасажирів рейсу Тель-Авів — Махачкала і вимагають не пускати громадян Ізраїлю в регіон. Повідомляють, що натовп увірвався на територію аеропорту та на злітну смугу.

Згодом в аеропорту Махачкали пасажирів покликали назад у літак. ЗМІ повідомляють про прибуття спецпризначенців до аеропорту.