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В Махачкале охотятся на евреев
В Махачкале охотятся на евреев (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188813-v-mahachkale-ohotyatsya-na-evreev-video.htmlРакурс
У Махачкалі, столиці російського Дагестану, місцеві мешканці почали громити місцевий аеропорт, щоб «знайти євреїв».
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Незадовго до початку «штурму» там приземлився літак з Ізраїля, у якому, ймовірно, прилетіли громадяни рф, які знаходилися в країні до початку війни з ХАМАСом.
Будівлю повністю перекрили, а у всіх пасажирів перевіряють паспорти. Поліція і влада не заважають цим особам громити аеропорт, повідомляють росЗМІ.
Протестувальники чекали на пасажирів рейсу Тель-Авів — Махачкала і вимагають не пускати громадян Ізраїлю в регіон. Повідомляють, що натовп увірвався на територію аеропорту та на злітну смугу.
Згодом в аеропорту Махачкали пасажирів покликали назад у літак. ЗМІ повідомляють про прибуття спецпризначенців до аеропорту.
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