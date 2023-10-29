Лобода, Арестович и Бойко поддержали таксиста, выгнавшего пассажирок из-за требования обслуживать на украинском

https://racurs.ua/n188812-loboda-arestovich-i-boyko-podderjali-taksista-vygnavshego-passajirok-iz-za-trebovaniya.html

Ракурс

Олексій Арестович, Світлана Лобода та Юрій Бойко підтримали таксиста, який у Києві вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською.

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Так співачка у сторіз в Instagram написала, що готова взяти водія на роботу.

Екс-радник голови ОП Арестович зазначив, що «шукає контакти таксиста, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану» і хоче дати йому грошей. А депутат та колишній очільник ОПЗЖ Бойко заявив про «дискримінацію за мовною ознакою».

Раніше «Ракурс» писав, що у Києві таксист висадив пасажирок через їх вимогу обслуговувати українською мовою. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що вже готує звернення до Нацполіції та компанії Bolt, щоб встановити особу порушника.