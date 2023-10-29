Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лобода, Арестович та Бойко підтримали таксиста, який вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською

Лобода, Арестович та Бойко підтримали таксиста, який вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською

29 жов 2023, 19:40
999

Олексій Арестович, Світлана Лобода та Юрій Бойко підтримали таксиста, який у Києві вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською.


.

Так співачка у сторіз в Instagram написала, що готова взяти водія на роботу.

Екс-радник голови ОП Арестович зазначив, що «шукає контакти таксиста, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану» і хоче дати йому грошей. А депутат та колишній очільник ОПЗЖ Бойко заявив про «дискримінацію за мовною ознакою».

Раніше «Ракурс» писав, що у Києві таксист висадив пасажирок через їх вимогу обслуговувати українською мовою. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що вже готує звернення до Нацполіції та компанії Bolt, щоб встановити особу порушника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів